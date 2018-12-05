عاجل.. عرض خرافي من الأهلي لضم نجم المقاصة





قام مسئولو النادي الأهلي اليوم الأربعاءبرفع العرض المقدم لنظيره مصر المقاصة، يطلب فيه شراء البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق الفيومي مقابل 35 مليون جنيه، علي ان لا تتضمن الصفقة دخول اي لاعبين، وكذلك بعيدا عن صفقة ضم محمود وحيد.

ورفع الأهلي عرضه الذي توقف في الأيام الماضية عند 15 مليون جنيه و3 لاعبين، بعد دخول عددة اندية في الصفقة وعلي رأسها الزمالك و بيراميدز.

ويرغب الأهلى فى ضم لاعب المقاصة الذى تلقى عدة عروض محلية وخارجية، أبرزها من الزمالك وبيراميدز بجانب عرض من نادى طرابزون التركى.