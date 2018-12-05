روسيا: مناورات بحرية في البحر الأسود رغم التوتر مع أوكرانيا

تجري روسيا تدريبات بحرية وبصواريخ أرض جو في منطقة البحر الأسود، وسط توترات مع أوكرانيا والغرب بسبب احتجاز 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، في الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن "الغواصتين روستوف-أون-دون بي-237 وستاري أوسكول بي-262، تدربتا على الانتشار السريع لرصد ومرافقة وتدمير أهداف في البحر وعلى الساحل، بنيران الصواريخ".

وأضافت "من المقرر أن يتدرب طاقم الغواصات من أسطول البحر الأسود على الغطس العميق والعمل على أساليب مثل الصعود السريع".

ولم يورد البيان موعدا بداية أو نهاية التدريبات، أو يحدد إذا كانت التدريبات التي تشمل الغواصات جزءاً من تدريبات أشمل في البحر الأسود، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا على حساب أوكرانيا في 2014.

وأفاد تحذير بحري للسفن نشرته البحرية التركية بأن "تدريبات بالنيران" متوقعة في المنطقة في الفترة بين 3 و 9 ديسمبر الجاري.

وتأتي التدريبات في وقت تصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب بعد احتجاز روسيا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وزورق.