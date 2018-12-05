مصر تظهر فى ابوظبى ودبى بالالعاب العالمية للاولمبياد الخاص أبوظبى 2019

أعلنت اللجنه العليا المنظمة للالعاب العالمية للاولمبياداخاص ابوظبى 2019 برئاسة محمد الجنبيبى عن استضافة دبي لثلاث رياضات من الرياضات ال24 الاولمبية التى تشهدها الالعاب ، والتى تعد الاكبر والاضخم من حيث عدد اللاعبين 8000 لاعب ولاعبه ، ومن حيث عدد الدول المشاركة 192 دولة .

حيث تقام منافسات السباحة في مجمع حمدان الرياضي، بينما تقام مسابقات ألعاب القوى في نادي ضباط شرطة دبي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للسباحين المشاركين للتنافس ضمن مسابقة المياه المفتوحة في مياه الخليج العربي في شاطئ «لا مير» بجميرا، ويعد استضافة دبي ثلاث مسابقات رياضية فردية التي تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين يصل عددهم إلى 3100 لاعب، ستتاح الفرصة أمام المشاركين للخوض في تجربة متميزة في عدد من أفضل المرافق الرياضية في الإمارة، وكذلك للتعرف على ما يمكن أن يقدمه المشهد الرياضي المحلي للعالم. إضافة إلى ذلك، فإن استضافة هذا الحدث العالمي من شأنه أن يعزز نشر الوعي في المجتمع المحلي حول قدرات أصحاب الهمم، خاصة من أصحاب الإعاقات الذهنية، وما يمكن استثماره في تمكين هذه الطاقات ودمجها في مختلف الميادين.

ووصف المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى بان مشاركة دبى فى استضافة ثلاث رياضات وبما يمثل ثلت عدد اللاعبين المشاركين فى الالعاب سوف يعطى اضافة كبيرة للالعاب العالمية ، وان عام1999 شهدت الالعاب العالمية بنورث كارولينا اسنضافة مدينتين للرياضات التى شهدتها تلك الالعاب ، مشيرا بان اقامة ال8000 لاعب ولاعبه من ال192 دولة وقضائهم اربعه ايام قبل انطلاق الالعاب وفيما يعرف باستضافة المدن حيث سيحتضن الامارات السبع لهؤلاء اللاعبين ليعيشوا قبل انطلاق العابهم اياما رائعه ، حيث نجحت التجربة الاولى فى الالعاب الاقليمية 2018 ، وعلى يقين من ان الامارات السبع سوف تبهر العالم ببرامج استضافة المدن .

فيما قال خلفان المزروعي مدير عام الألعاب العالمية سيكون لإمارات الدولة السبع مشاركة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق الهدف المنشود ونشر رسالتنا الوطنية التي تتمثل بالتسامح والتكاتف والتضامن بين الجميع.

مضيفا بأن الأولمبياد الخاص مبادرة مكرسة لتعزيز التغيير الإيجابي على المدى الطويل بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، وبالطبع فإن الدولة بأكملها تؤكد التزامها بتحقيق هذه الرؤية في سبيل توفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم. نحن نؤمن بأن إتاحة الفرصة للجميع للتعرف على المهارات المذهلة والاستثنائية التي يتمتع بها هؤلاء الرياضيون المتميزون ضمن الأولمبياد الخاص، يعد أمراً بالغ الأهمية في سبيل بناء مجتمعات متكاملة.