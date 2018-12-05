"أمطار رعدية".. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الغد الخميس، فقد تسود البلاد حالة من الطقس السيء غدا، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد بدءا من صباح اليوم.

توقعات حالة الطقس غدا الخميس وفرص سقوط الأمطار في مناطق بسيطة:-

1- طقس غدا غير مستقر حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء .

2- يصاحب تكاثر السحب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

3 - تتمتد فرص سقوط الأمطار حتى شمال الصعيد وسيناء.

4- الأمطار متوقع أن تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

5- يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

6- سيؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

7- بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 15 .

8- درجات الحرارة المتوقعة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 ومطروح العظمى 19 والصغرى 12