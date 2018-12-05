عاجل.. فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع (صور)

تعرض الممثل والمخرج السوري ​مهند قطيش،​ أصيب على اثره برضوض.

وعلّقت ابنته جودي من طليقته الممثلة قمر خلف على هذا الحادث مطمئنةً الجمهورعلى صحّة والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت:"الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي… لكل مين عم يطمئن على بابا، بابا صار منيح الحمدالله و بخير بعتذر اذا ما قدرت رد على حد".

وبدوره صديقه الممثل خالد القيش، نشر صوراً لسيارة قطيش بعد الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل، وقال: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيدة جداً”، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة".