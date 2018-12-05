عاجل.. فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع (صور)
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:44 مالفجر الفني
تعرض الممثل والمخرج السوري مهند قطيش، أصيب على اثره برضوض.
وعلّقت ابنته جودي من طليقته الممثلة قمر
خلف على هذا الحادث مطمئنةً الجمهورعلى صحّة والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد
مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت:"الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي… لكل
مين عم يطمئن على بابا، بابا صار منيح الحمدالله و بخير بعتذر اذا ما قدرت رد على حد".
وبدوره صديقه الممثل خالد القيش، نشر صوراً
لسيارة قطيش بعد الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل، وقال: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث
سيارة وهو الآن بحالة جيدة جداً”، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة".
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