"العناني" عن الاكتشافات الأثرية يكرر هي "توفيق من ربنا" (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني الآثار، إن موسم 2017 - 2018 شهد عدد كبير من الكشوفات الأثرية، وأغلبها بأيدي البعثات المصرية، سواء بعثات المجلس الأعلى للآثار، أو البعثات التابعة للجامعات المصري، وكرر العناني أن هذه الاكتشفات هي أولًا "توفيق من ربنا" وثانيًا "توفيق من ربنا" وثالثًا "توفيق من ربنا"، قبل مجهود وبحث الأثريين المصريين.

وأشار العناني إلى أن نجاح المصريين في البعثات الأثرية، يجعل احترام الجانب الغربي لمصر متزايد، كما يمثل دعاية مجانية للآثار المصرية، وأضاف أن من بعد عام 2011، حدثت حالة من الركود للبعثات بشكل عام وللبعثات الأثرية المصرية بشكل خاص، ولكنها في العامين الأخرين بدأت تنشط مرة أخرى.

وأكد العناني أن قرار الوزارة كان بإعطاء الفرصة الأكبر للأثريين المصريين في مجال البعثات والكشوفات الأثرية وقد أثبتوا أنهم قدر المسؤولية.

جاء ذلك على هامش انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط صباح اليوم بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.