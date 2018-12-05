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النفط الكويتي يرتفع إلى 60.95 دولار للبرميل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:59 م
النفط الكويتي يرتفع إلى 60.95 دولار للبرميل
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نيفين سمير
 

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتاً أمس الثلاثاء ليبلغ 60.95 دولار؛ مقابل 60.52 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، قلصت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات أمس، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام نتيجة حالة عدم اليقين بشأن احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفقد الخام الأمريكي جزءاً من مكاسبه بعد أن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعود إلى التعريفات الجمركية على الصين إذا لم يستطع الجانبان حل خلافاتهما والتوصل لصفقة تجارية خلال فترة الـ 90 يوماً التي اتفقا عليها.

وذكر تقرير صحفي أن أوبك وحلفاءها يسعون لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، ولكن هناك رفضاً من قبل روسيا.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعاً يوم غدٍ الخميس في فيينا؛ لتقرر خلاله سياستها بشأن الإنتاج.

ويترقب المستثمرون اليوم الأربعاء، الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي من قبل إدارة معلومات الطاقة.

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