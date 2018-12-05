محافظ كفر الشيخ: إزالة 1020 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية



ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعددًا من المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة عددًا من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.وقال المحافظ إنه تم إزالة 1020 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 233 فدانًا و9 قراريط، من بداية الحملة من أصل 1908 حالة تعدِ بمساحة 263 فدانًا و7قراريط و21 سهمًا، والتابعة لقطاعات الائتمان والاصلاح والمراقبة، منهم 59 فدانًا و14 قيراطًا ملاعب، و189 فدانًا و11 قيراطًا، و10 أسهم أسوار،و14 فدانًا و6 قراريط و11 سهمًا تشوينا.وأضاف أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.