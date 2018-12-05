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قائمة بأغرب السيارات المخصصة للطرق الوعرة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:01 ص
قائمة بأغرب السيارات المخصصة للطرق الوعرة
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إليكم قائمة بالسيارات رباعية الدفع التي تتمتع بأجمل التصاميم المميزة والغريبة، المخصصة للطرق الوعرة، وفقا لما نشره موقع "فيستي" الروسي. 

ومن هذه السيارات مركبة "Suzuki X90" الصغيرة، التي أنتجت منذ عام 1996، وكانت تعد من أغرب السيارات المخصصة للطرق الوعرة، وتميزت بقمرة تتسع لراكبين فقط، ونظام تعليق ممتاز.

أما السيارة الثانية فجاءت "Murano CrossCabriolet" التي أنتجتها نيسان عام 2011، وتميزت بهيكلها المكشوف كمركبات الكابريوليت.

وجاء في القائمة أيضا سيارة "VehiCross" التي أطلقت منها "Isuzu" ما يعادل 8000 نسخة فقط، واعتبرت من أفضل السيارات المخصصة للطرق الوعرة في العالم.

كما تعد "AMG G63 6×6" التي تنتجها مرسيدس من بين تلك السيارات، كونها أتت من أول سيارات البيك آب في العالم والتي يعتمد دفعها على 6 عجلات
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