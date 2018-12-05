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الإدارية العليا تعيد للدولة 143 فدانا بشمال سيناء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:03 ص
الإدارية العليا تعيد للدولة 143 فدانا بشمال سيناء
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عمار محمد
 

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة بإعادة 143 فدانًا بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد.

 

وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع 143 فدانًا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي المنتزة بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء.

 

كما رفضت طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغ عشرين مليون جنيه عن الأضرار التي لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

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