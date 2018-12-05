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حالة الطقس لليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
حالة الطقس لليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
تكون السماء اليوم الاربعاء مغشاة ببعض السحب على كامل البلاد.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلمس قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلمس داخل البلاد. 

البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال والوسط ومضطرب فقليل الاضطراب بخليج قابس.

والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 19 و24 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات.
أما التوقعات الجوية ليوم غد الخميس، فتشير إلى ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالشمال مع بعض الأمطار.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلمس قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلمس ببقية المناطق. 

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطربا ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 19 و24 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات.
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