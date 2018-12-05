لمستخدمي أندرويد.. "يوتيوب"يطرح ميزة "التشغيل التلقائي" للفيديوهات

يحاول "يوتيوب" تعميم ميزة التشغيل التلقائي للفديوهات لكي يستمتع المستخدمين جميعهم بهذه الوظيفة، وفقاً لما جاء في موقع "فون ارينا" المعني بأخبار التكنولوجيا والتقنية.





ويحاول يوتيوب جعل هذه الميزة موجودة فى أنظمة "أندرويد" و "iOS" لتصبح متاحة فى متناول جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع وجود احتمال أن يتغير التوقيت الدقيق للإطلاق من منطقة إلى أخرى وحتى من الهاتف ‘إلى أخر.





وأوضح الموقع أنه بعد الانتهاء من تلك الخطوة، سيلاحظ المستخدمون على الفور تغييرا كبيرا فى علامة تبويب الصفحة الرئيسية لتطبيق يوتيوب، حيث سيتم تشغيل مقاطع الفيديو بدون صوت سواء كان المستخدم يريدها أم لا أثناء التمرير.



