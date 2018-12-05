أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة مثيرة لكسر عقدة أولد ترافورد

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال في الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 22 نقطة بينما أرسنال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ويأمل محمد النني نجم أرسنال في المشاركة خلال مباراة مانشستر يونايتد رغم ابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي مع أوناي إيمري.

ويطمح أرسنال في التخلص من عقدة استمرت على مدار 12 عامًا أمام فريق مانشستر يونايتد إذ لم يحقق الجانرز الفوز على اليونايتد منذ 2006 في أولد ترافورد.



