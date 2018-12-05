باحثة سياسية تكشف أبعاد قرار قطر بالانسحاب من الأوبك وعلاقته بأمريكا

كشفت رئيسة مركز الامارات للسياسات، أستاذ العلوم السياسية، عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي ابتسام الكتبي عن أبعاد قرار قطر بالانسحاب من الأوبك وعلاقته بأمريكا.

وقالت الكتبي بتغريدة بحسابه رصدها اليمن العربي إن "قرار قطر بالانسحاب من أوبك ليس قراراً سيادياً وإنما قراراً إرضائياً، لخدمة الاستراتيجية الأمريكية المنصبة جهودها حالياً على حل منظمة الأوبك حتى تستطيع الولايات المتحدة التحكم في الأسعار العالمية للنفط ".

وتابعت الكتبي أنه "كما كررت سابقاً : قطر ليست لاعباً بل مؤدياً لأدوار تخدم مصالح الآخرين".