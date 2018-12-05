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مدير معهد القلب: السيجارة الواحدة تحتوي على 4 آلاف مادة سامة و40 مادة مسرطنة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:49 ص
مدير معهد القلب: السيجارة الواحدة تحتوي على 4 آلاف مادة سامة و40 مادة مسرطنة
الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، أن السجائر تعتبر تجارة في الموت، وتعاطي سيجارة واحدة تأثيرها مثل 10 سجائر، موضحا أن تناول القهوة مع السيجارة يؤدي إلى جلطة في القلب.

وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى: أما "الشيشة دي كارثة"، وحجر الشيشة الواحد تأثيره مثل 20 سيجارة مكثفة، وتصيب بعدوى بعض الأمراض، وتؤدي إلى مثل الدرن.

وأشار إلى أن السيجارة الواحدة بها 4 آلاف مادة سامة، و40 مادة مسرطنة، و7 مواد تؤدي إلى تصلب في الشرايين، وأزمات قلبية.

ونصح من يريدون الإقلاع عن السجائر، باتخاذ قرار صارم بعدم التدخين مرة أخرى، وعلى الشخص أن يختار ما بين القلب السليم والمريض، والابتعاد عن الأصدقاء المدخنين، والتخلص من "الولاعات الشيك"، واستخدام "اللبان" بدلا من السجائر، لافتا إلى أن شهر رمضان فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين.
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