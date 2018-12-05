نجوم فلسطينين سبقوا "حمدان والسلمي" في الملاعب المصرية (تقرير)

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع الثنائي الفلسطيني، محمود السلمي مواليد 1997 لاعب نادي الشجاعية، وحامد حمدان مواليد 2000 لاعب نادي غزة، للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليدعمان صفوف الفريق الأحمر بداية من يناير المقبل.









ويأتي تعاقد الأهلي مع الثنائي "حمدان" و "السلمي" نظرًا لموهبتهما الكبيرة وإمكانياتهما الفنية العالية، بالإضافة لرغبة إدارة النادي في الاستفادة من قرار إتحاد الكرة بمعاملة اللاعب الفلسطيني، كاللاعب المصري مما لا يكلف إدارة الأهلي مكانًا ضمن قائمة لاعبيه الأجانب.









وسبق "حمدان" و"السلمي" الكثير من نجوم الكرة الفلسطينية الذين احترفوا ولعبوا ضمن الدوري المصري عبر التاريخ، مع أندية مختلفة على رأسها الأهلي والزمالك، بعضهم حقق نجاحات رائعة في الكرة المصرية، والبعض الآخر لم يُحالفهم التوفيق ورحلوا سريعًا دون أن يتركوا أي بصمة لهم في مصر.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الكرة الفلسطينية الذين لعبوا للأندية المصرية:-









1- مروان كنفاني:

يعتبر مروان كنفاني حارس مرمي الأهلي في الستينيات من أبرز نجوم الكرة الفلسطينية الذين لعبوا في الملاعب المصرية، اكتشفه مسئولي القلعة الحمراء خلال مشاركته مع الجيش السوري في مبارياته ضد الجيش الثاني المصري وقت الوحدة العربية بين مصر وسوريا، وإنضم لصفوف الفريق الأحمر بعد إنهاء خدمته في الجيش، وتألق "كنفاني" رفقة الأهلي على مدار سنوات طويلة حقق خلالها الكثير من النجاحات والبطولات كما حمل شارة قيادة الفريق، واعتزل كرة القدم في بداية السبعينات واتجه بعدها للعمل السياسي.









2- مصطفي نجم:

أحد أبرز هدافي الزمالك في التسعينيات، إنضم للقلعة البيضاء بعد تألقه مع نادي أهلي غزة في منافسات بطولة الدورة الصيفية بالإسكندرية عام 1986، وكان يلعب في مركز الجناح الأيمن ورأس الحربة، سجل "نجم" الكثير من الأهداف الحاسمة في مشواره مع الفارس الأبيض، وحصد معه عدة بطولات أبرزها، الدوري المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي، انتقل لصفوف المقاولون العرب عام 1994 واعتزل كرة القدم 1999، وإتجه للتدريب و أشرف لعدة سنوات على فرق البراعم بالزمالك ثم تولى منصب المدير الفني لفريق الناشئين تحت 15 سنة.









3- عماد أيوب:

لعب الفلسطيني عماد أيوب ضمن صفوف فريق الناشئين في النادي الأهلي مطلع الألفية الثالثة واستمر مع الفريق لمدة 3 سنوات، وحصل على لقب هداف الدوري في جميع المراحل العمرية، لكنه رحل عن الأهلي بسبب الإصابة وكان عمره 18 عامًا، وتنقل بعدها في عدة أندية بالدوري المصري أبرزها الترسانة وجولدي والقناة والشرقية للدخان والتصنيع وسجل الكثير من الأهداف المميزة خلال مشواره في مصر، وكانت تجربته مع الكرة المصرية ناجحة بشكل كبير.









4- محمد سمارة:

أحد نجوم الكرة الفلسطينية الذين تألقوا في الملاعب المصرية، وكان يلعب في مركز خط الوسط، ولعب ضمن صفوف فريق ناشئي الأهلي ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول، بعد رحيله عن القلعة الحمراء تنقل بين عدة أندية مصرية أبرزها جولدي والاتحاد السكندري وبترول أسيوط، ثم انتقل إلى بتروجيت مطلع موسم 2007/2008 وتألق معه بشكل لافت للأنظار، كما زامل محمد صلاح نجم ليفربول، خلال بداياته مع المقاولون العرب، ورحل بعدها إلي فلسطين وانضم لصفوف فريق مركز شباب الأمعري.









5- رمزي صالح:

انضم رمزي صالح لصفوف الأهلي قادمًا من نادي أهلي جباليا الفلسطيني عام 2008، وشارك في 17 مباراة مع المارد الأحمر في مختلف البطولات واستقبل 13 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، وتوج مع الأهلي بلقب الدوري المصري في موسمين، وكأس بطولة دوري أبطال إفريقيا، ورحل بعدها للمريخ السوداني، ثم عاد لمصر ولعب لعدة أندية منها سموحة، والمقاصة، والأسيوطي، والمصري البورسعيدي، ويلعب حاليًا ضمن صفوف الجونة.









6- إسلام البطران:

إنضم "البطران" لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 قادمًا من صفوف أهلي الخليل الفلسطيني، ولكنه لم يحظي بفرصة حقيقية للمشاركة، حيث لعب 4 مباريات فقط مع الفريق الدجلاوي، وعاد للأهلي مرة أخري في صيف 2017، ويلعب حاليًا ضمن صفوف فريق الجزيرة الأردني.









7- عبد اللطيف البهداري:

تعاقد طلائع الجيش مع "البهداري" في فترة الانتقالات الصيفية 2016 قادمًا من فريق شباب الخليل الفلسطيني، وشارك اللاعب في 5 مباريات رفقة الفريق العسكري ولكنه لم يترك أي بصمة في الملاعب المصرية، وعاد إلي فريق الفلسطيني السابق مرة أخري في صيف 2017.









8- داني شاهين:

لاعب فلسطيني يحمل الجنسية الألمانية تعاقد معه نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق رودا الهولندي، وشارك "شاهين" في 4 مباريات فقط مع بيراميدز حتي الآن، ولم يقدم المستوي المنتظر منه، مما يجعله قريبًا من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.









9- صفقات لم تكتمل:

تعاقد الاسماعيلي مع الثنائي الفلسطيني رامي حمادة وعبد الحميد أبوحبيب في فترة سابقة، ولكن لم تكتمل الصفقة، وتم فسخ التعاقد معهما بعد أيام قليلة من توقيع عقودهما مع الدراويش.









كذلك اللاعب عبد الله جابر والذي انضم لصفوف المقاولون العرب الموسم الماضي، ووقع على عقود إنتقاله لذئاب الجبل قادمًا من أهلي الخليل لمدة 3 مواسم، ولكن الصفقة لم تكتمل، وتم فسخ التعاقد معه بعد أيام قليلة بسبب تواضع مستواه الفني.



