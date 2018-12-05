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السويلم يُدعم النصر من كرسي متحرك قبل مواجهة الهلال

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:48 ص
السويلم يُدعم النصر من كرسي متحرك قبل مواجهة الهلال
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عمر عبدالعزيز
 
حضر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، على حضور ومتابعة تدريبات الفريق الأول اليوم الثلاثاء، وظهر في كرسي متحرك، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها تدريبات الفريق منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أسبوعين.

وتعرض السويلم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته في نوفمبر الماضي، وحاجته لإجراء عملية الرباط.

وأجرى الفريق الأصفرتدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في ديربي الرياض لحساب قمة الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض الجهاز الفني للفريق الأصفر برنامج اليوم الكامل، حيث تدرب اللاعبون صباحاً ومساءاً يتخللها راحة في معسكر الفريق.

وسبق أن أعلن النادي العاصمي في وقت سابق إرجاء السويلم للعملية لحين تعيين مدرب جديد للفريق الأول خلفاً للأوروجوياني دانييل كارينيو الذي تمت إقالته، حيث من المنتظر أن يقود البرتغالي هيلدر مدرب الفريق المؤقت مباراة الهلال المقبلة.
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