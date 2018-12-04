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محافظ البنك المركزي يكشف عن التفاصيل الكاملة عن العملة بلاستيكية الجديدة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:47 م
محافظ البنك المركزي يكشف عن التفاصيل الكاملة عن العملة بلاستيكية الجديدة
البنك المركزى
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الفجر الاقتصادي
 
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن العملة البلاستيكية الجديدة التي يعتزم البنك إصدارها بالأسواق بحلول ٢٠٢٠، عمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، ستكون مصنوعة من "البوليمر" .

وأضاف عامر، أن العملة البلاستيكية معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول ومنها دول كبرى ،مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالاسواق.

وأضاف العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة ، و تحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير حيث تتدهور حالة العملة الورقية ،بشكل سريع بعد تداولها.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن العملة البلاستيكية ، لن تكون شبيهه بالعملة المعدنية أو الكوينز ، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته.
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