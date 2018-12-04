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عاجل.. تعرف على مدرب الأهلي الجديد

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:46 م
عاجل.. تعرف على مدرب الأهلي الجديد
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علي نبوي
 
اقترب البرتغالي مانويل جوزيه من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للمقال باتريس كارتيرون.


وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد مع جوزيه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الجونة غدا.


وكان الأهلي قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.

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