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زي النهاردة بتاريخ 5-12-2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 5-12-2018
زي النهاردة بتاريخ 5-12-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 5-12-2018

أحداث

1242 - أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.

1931 - تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.

1936 - جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

1952 - اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد على يد عصابة اليد الحمراء.

1957 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.

1962 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

1967 - وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.

1977 - سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية يقررون قطع العلاقات مع مصر.

1978 - الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة، وهو الاتفاق الذي مهد للسوفييت غزو أفغانستان.

1984 - إختطاف طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية والخاطفون يتوجهون بها إلى إيران.

1989 - العراق يطلق صاروخ العابد من «قاعدة الأنبار الجوية» المتكون من ثلاث طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر.

1996 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

2005 - زلزال عنيف يضرب «بحيره تنجانيقا» في إفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس بطولة الخليج العشرون المقامة في اليمن للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

2013 - مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية مما أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 176 آخرين بجروح.

2014 - وكالة ناسا تُعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائيَّة المُخصصة لِحمل الرُّوَّاد إلى ما بعد المدار الأرضي المُنخفض.

2015 - الفيضانات في جنوب الهند تتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل وتُشرِّد حوالي 1.8 مليون آخرين.

2017 - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن حظر المشاركة الروسية في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 على خلفية استعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.

مـــــــــواليــــــــــد

1443 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1782 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1863 - بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.

1868 - أرنولد سومرفيلد، عالم فيزياء ألماني.

1890 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.

1894 - شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا الأول.

1896 - كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.

1901 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.

1901 - فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.

1902 - جيمس ستروم ثورموند، سياسي أمريكي.

1903 - سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.

1903 - يوهانس خيسترز، ممثل هولندي.

1917 - كوكا، ممثلة مصرية.

1927 - بوميبول أدولياديج، ملك تايلاند.

1931 - لاديسلاف نوفاك، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.

1932 - شيلدون جلاشو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.

1930 - فايزة أحمد، مغنية مصرية.

1937 - سهير الباروني، ممثلة مصرية.

1946 - خوسيه كاريراس، مغني أوبرا إسباني.

1956 - كلاوس ألوفس، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1962 - تسنيو إيماهوري، ملحن ياباني.

1976 - إيمي أكر، ممثلة أمريكية.

1978 - مارسيلو زالايتا، لاعب كرة قدم أورغواني.

1979 - ماتيو فيراري، لاعب كرة قدم إيطالي.

1979 - نيك ستال، ممثل أمريكي.

1979 - غاريث مكاولي، لاعب كرة قدم من أيرلندا الشمالية.

1979 - جيان فرانكو، عارض أزياء و ممثل من فنزويلا.

1981 - جمال حمزة، لاعب كرة قدم مصري.

1981 - عبد الله التركماني، ممثل كويتي.

1984 - لورين لندن، ممثلة أمريكية.

1990 - عبد الرحمن الخليفي، مخرج سينمائي كويتي.

1991 - عهود، مغنية سعودية.

وفيـــــــــــات

1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسي في بغداد السادس والثلاثون.

1560 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.

1624 - غاسبار بوهان، عالم سويسري في علم النبات.

1717 - حسين آل نظمي، لغوي عراقي.

1791 - فولفغانغ أماديوس موتسارت، موسيقي نمساوي.

1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.

1870 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.

1886 - حيدر الحلي، شاعر عراقي.

1891 - الإمبراطور بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.

1925 - فؤاد سليم، ضابط وثوري وكاتب لبناني.

1952 - فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.

1965 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

1966 - طه القلعة لي، أديب وعالم وفقيه عراقي.

2008 - البطريرك أليكسي الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

2011 - غينادي لوغوفيت، لاعب كرة قدم سوفيتي.

2012 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

2012 - أوسكار نيماير، معماري برازيلي.

2013 - نيلسون مانديلا، زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.

2016 - منى مرعشلي، مطربة لبنانية اشتهرت بلقب «أُم كُلثوم لُبنان».

أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات

اليوم العالمي للتطوع.

اليوم الوطني في تايلاند.

يوم مثلث برمودا.
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