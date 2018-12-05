زي النهاردة بتاريخ 5-12-2018
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 5-12-2018
أحداث
1242 - أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.
1931 - تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.
1936 - جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.
1952 - اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد على يد عصابة اليد الحمراء.
1957 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.
1962 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
1967 - وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.
1977 - سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية يقررون قطع العلاقات مع مصر.
1978 - الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة، وهو الاتفاق الذي مهد للسوفييت غزو أفغانستان.
1984 - إختطاف طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية والخاطفون يتوجهون بها إلى إيران.
1989 - العراق يطلق صاروخ العابد من «قاعدة الأنبار الجوية» المتكون من ثلاث طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر.
1996 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.
2005 - زلزال عنيف يضرب «بحيره تنجانيقا» في إفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس بطولة الخليج العشرون المقامة في اليمن للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.
2013 - مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية مما أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 176 آخرين بجروح.
2014 - وكالة ناسا تُعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائيَّة المُخصصة لِحمل الرُّوَّاد إلى ما بعد المدار الأرضي المُنخفض.
2015 - الفيضانات في جنوب الهند تتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل وتُشرِّد حوالي 1.8 مليون آخرين.
2017 - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن حظر المشاركة الروسية في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 على خلفية استعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.
مـــــــــواليــــــــــد
1443 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1782 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.
1863 - بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.
1868 - أرنولد سومرفيلد، عالم فيزياء ألماني.
1890 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.
1894 - شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا الأول.
1896 - كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.
1901 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.
1901 - فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.
1902 - جيمس ستروم ثورموند، سياسي أمريكي.
1903 - سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.
1903 - يوهانس خيسترز، ممثل هولندي.
1917 - كوكا، ممثلة مصرية.
1927 - بوميبول أدولياديج، ملك تايلاند.
1931 - لاديسلاف نوفاك، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.
1932 - شيلدون جلاشو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.
1930 - فايزة أحمد، مغنية مصرية.
1937 - سهير الباروني، ممثلة مصرية.
1946 - خوسيه كاريراس، مغني أوبرا إسباني.
1956 - كلاوس ألوفس، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
1962 - تسنيو إيماهوري، ملحن ياباني.
1976 - إيمي أكر، ممثلة أمريكية.
1978 - مارسيلو زالايتا، لاعب كرة قدم أورغواني.
1979 - ماتيو فيراري، لاعب كرة قدم إيطالي.
1979 - نيك ستال، ممثل أمريكي.
1979 - غاريث مكاولي، لاعب كرة قدم من أيرلندا الشمالية.
1979 - جيان فرانكو، عارض أزياء و ممثل من فنزويلا.
1981 - جمال حمزة، لاعب كرة قدم مصري.
1981 - عبد الله التركماني، ممثل كويتي.
1984 - لورين لندن، ممثلة أمريكية.
1990 - عبد الرحمن الخليفي، مخرج سينمائي كويتي.
1991 - عهود، مغنية سعودية.
وفيـــــــــــات
1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسي في بغداد السادس والثلاثون.
1560 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.
1624 - غاسبار بوهان، عالم سويسري في علم النبات.
1717 - حسين آل نظمي، لغوي عراقي.
1791 - فولفغانغ أماديوس موتسارت، موسيقي نمساوي.
1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.
1870 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.
1886 - حيدر الحلي، شاعر عراقي.
1891 - الإمبراطور بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.
1925 - فؤاد سليم، ضابط وثوري وكاتب لبناني.
1952 - فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.
1965 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.
1966 - طه القلعة لي، أديب وعالم وفقيه عراقي.
2008 - البطريرك أليكسي الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
2011 - غينادي لوغوفيت، لاعب كرة قدم سوفيتي.
2012 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
2012 - أوسكار نيماير، معماري برازيلي.
2013 - نيلسون مانديلا، زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.
2016 - منى مرعشلي، مطربة لبنانية اشتهرت بلقب «أُم كُلثوم لُبنان».
أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات
اليوم العالمي للتطوع.
اليوم الوطني في تايلاند.
يوم مثلث برمودا.