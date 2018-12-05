زي النهاردة بتاريخ 5-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 5-12-2018





أحداث





1242 - أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.





1931 - تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.





1936 - جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.





1952 - اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد على يد عصابة اليد الحمراء.





1957 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.





1962 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.





1967 - وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.





1977 - سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية يقررون قطع العلاقات مع مصر.





1978 - الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة، وهو الاتفاق الذي مهد للسوفييت غزو أفغانستان.





1984 - إختطاف طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية والخاطفون يتوجهون بها إلى إيران.





1989 - العراق يطلق صاروخ العابد من «قاعدة الأنبار الجوية» المتكون من ثلاث طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر.





1996 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.





2005 - زلزال عنيف يضرب «بحيره تنجانيقا» في إفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.





2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس بطولة الخليج العشرون المقامة في اليمن للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.





2013 - مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية مما أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 176 آخرين بجروح.





2014 - وكالة ناسا تُعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائيَّة المُخصصة لِحمل الرُّوَّاد إلى ما بعد المدار الأرضي المُنخفض.





2015 - الفيضانات في جنوب الهند تتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل وتُشرِّد حوالي 1.8 مليون آخرين.





2017 - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن حظر المشاركة الروسية في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 على خلفية استعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.





مـــــــــواليــــــــــد





1443 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1782 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.





1863 - بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.





1868 - أرنولد سومرفيلد، عالم فيزياء ألماني.





1890 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.





1894 - شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا الأول.





1896 - كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.





1901 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.





1901 - فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.





1902 - جيمس ستروم ثورموند، سياسي أمريكي.





1903 - سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.





1903 - يوهانس خيسترز، ممثل هولندي.





1917 - كوكا، ممثلة مصرية.





1927 - بوميبول أدولياديج، ملك تايلاند.





1931 - لاديسلاف نوفاك، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.





1932 - شيلدون جلاشو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.





1930 - فايزة أحمد، مغنية مصرية.





1937 - سهير الباروني، ممثلة مصرية.





1946 - خوسيه كاريراس، مغني أوبرا إسباني.





1956 - كلاوس ألوفس، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.





1962 - تسنيو إيماهوري، ملحن ياباني.





1976 - إيمي أكر، ممثلة أمريكية.





1978 - مارسيلو زالايتا، لاعب كرة قدم أورغواني.





1979 - ماتيو فيراري، لاعب كرة قدم إيطالي.





1979 - نيك ستال، ممثل أمريكي.





1979 - غاريث مكاولي، لاعب كرة قدم من أيرلندا الشمالية.





1979 - جيان فرانكو، عارض أزياء و ممثل من فنزويلا.





1981 - جمال حمزة، لاعب كرة قدم مصري.





1981 - عبد الله التركماني، ممثل كويتي.





1984 - لورين لندن، ممثلة أمريكية.





1990 - عبد الرحمن الخليفي، مخرج سينمائي كويتي.





1991 - عهود، مغنية سعودية.





وفيـــــــــــات





1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسي في بغداد السادس والثلاثون.





1560 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.





1624 - غاسبار بوهان، عالم سويسري في علم النبات.





1717 - حسين آل نظمي، لغوي عراقي.





1791 - فولفغانغ أماديوس موتسارت، موسيقي نمساوي.





1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.





1870 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.





1886 - حيدر الحلي، شاعر عراقي.





1891 - الإمبراطور بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.





1925 - فؤاد سليم، ضابط وثوري وكاتب لبناني.





1952 - فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.





1965 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.





1966 - طه القلعة لي، أديب وعالم وفقيه عراقي.





2008 - البطريرك أليكسي الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.





2011 - غينادي لوغوفيت، لاعب كرة قدم سوفيتي.





2012 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.





2012 - أوسكار نيماير، معماري برازيلي.





2013 - نيلسون مانديلا، زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.





2016 - منى مرعشلي، مطربة لبنانية اشتهرت بلقب «أُم كُلثوم لُبنان».





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات





اليوم العالمي للتطوع.





اليوم الوطني في تايلاند.



