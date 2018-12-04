رنا هويدي تستعد لدخول مجال التمثيل في السباق الرمضاني المقبل

تستعد المذيعة رنا هويدي، لدخول مجال التمثيل خلال الأيام المقبلة حيث تتعاقد على المشاركة في أحد المسلسلات التي ستنافس في سباق دراما رمضان 2019.





وأكدت هويدي، أنها ستعلن عن كافة التفاصيل فور انتهاء التعاقد بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها تقوم في الفترة الحالية بالتحضيرات لتجربتها الجديدة بعد أن حرصت على الإستعانة بكورسات وورش التمثيل مع عدد من مدربين التمثيل المتميزين في مصر.



