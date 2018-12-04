قطاع السيارات يجذب البورصات الأوربية للتراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

هبطت مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من قطاع السيارات وهبوط الأسواق العالمية.





وتراجعت أسهم السيارات بنحو 2.5% لتقود الخسائر في البورصات الأوروبية، إلى جانب قطاع التكنولوجيا الذي هبط بنسبة 1.4%.





وتلقت الأسهم الأوروبية ضغوطاً إضافية مع ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني خلال التعاملات بعد أن قال أحد كبار مستشاري محكمة الاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحدة يمكنها إلغاء البريكست دون الحصول على إذن.





ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع قادة شركات سيارات أوروبية مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مع مسعى واشنطن لخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي





ويأتي هبوط البورصات الأوروبية مع خسائر قوية للأسهم اليابانية عند الإغلاق، إلى جانب تراجع "وول ستريت" خلال التعاملات مع عدم اليقين بشأن التجارة.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، كما صعد نشاط البناء البريطاني لأعلى مستوى في 4أشهر.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8% إلى 358.4 نقطة، وهبط "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6% إلى 7022.7 نقطة.





كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.1% إلى 11335.3 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.8% إلى 5012.6 نقطة.





وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1342 دولار.