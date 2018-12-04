الذهب يسجل أعلى مستوي في 4 أشهر عند التسوية مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 4 أشهر عند التسوية اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.9 % خلال التعاملات، إلى جانب الخسائر القوية للأسهم.





كما جاء صعود الذهب مع شكوك حول إبرام صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال فترة الهدنة التجارية 90 يوماً.





فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فشل عقد صفقة تجارية مع الصين، قائلاً: "أنا رجل التعريفات".





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6% أو 7 دولارات ليصل إلى 1246.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.





وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% إلى 1240.03 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 96.933.