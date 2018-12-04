محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل حول قانون 182 لعام 2018 (صور)

شارك الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات ورشة عمل التعاقدات الحكومية للتعريف بالقانون 182 لسنة 2018، للتعاقدات الحكومية، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم مدين ممثلا عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور إبراهيم فيود، والمحاسب مختار مختار مدير عام حسابات الديوان، مديرى الوحدات الحسابية والشئون المالية والعقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وجامعة كفر الشيخ والإدارات الفرعية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.





حيث تناولت ورشة العمل التعريف بالقانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات الحكومية، والذى ينظم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتكافؤ الفرص، تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال لمسايرة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.





كما تناولت تشجيع الجهات الخاضعة لإحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام، تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحة من عمليات، مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.