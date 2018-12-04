الزمالك يخطط لخطف "خربين"

دخل السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي دائرة اهتمام الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويقود أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، المفاوضات مع السوري عمر خربين لضمه للقلعة البيضاء في ميركاتو الشتاء.





وعلى الرغم من الإعلان عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز في ميركاتو الشتاء لكن إدارة الزمالك تسعى لتحويل مسار الصفقة إلى ميت عقبة ورحيل بعض اللاعبين كمقايضة إلى صفوف بيراميدز نظير ضم خربين.





ويأتي تمسك الزمالك بالصفقة بناء على موافقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بالإضافة إلى إمكانية قيده كلاعب محلي وليس أجنبي كما تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اللاعبين السوريين.



