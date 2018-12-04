المغرب: اعتقال 16 متهماً بتكوين شبكة للهجرة غير النظامية

اعتقلت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء 16 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة زوارق مطاطية بالدار البيضاء، أين حجزت ثلاثة زوارق، وفق الإدارة العامة للأمن.







وأوضح بيان لهذه الهيئة أن 9 أشخاص اعتقلوا في مدينة وجدة، مشيراً إلى ضبط 8 سيارات وإيصالات تحويلات مالية وحاويات كبيرة لتخزين البنزين علاوة على مبالغ مالية مهمة.







وأحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة هجرة غير نظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر 2018، وفككت 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.







وأفاد البيان بأن الأبحاث الأولية أظهرت وجود "مؤشرات تقارب وتقاطعات" بين المشتبه فيهم و"أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية".







وتفيد معلومات وزارة الداخلية الاسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقاً.







وقدرت المنظمة الدولية للهجرة بـ630 عدد الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى اسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى 224 في العام الماضي.