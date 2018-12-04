شعبة السياحة بالإسكندرية تقدم دراسة ترفع عوائد الدولة من "المعتمرين"

اقترح مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالأسكندرية، برئاسة حسام الحلو، دراسة فورية لتحصيل مبلغ لا يتجاوز ألف جنيه، على كل معتمر من شركات السياحة بدلاً من المبلغ الكبير المفروض حالياً على متكررى العمرة مما أضر بالشركات وعجز المواطنين عن أداء هذه الشعيرة الدينية المحببة إلى المصريين.





وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالإسكندرية، خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم، إن الدراسة تشمل آلية التنفيذ الفورى للاقتراح الذى سيدخل خزينة الدولة حوالى ٥٠٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد بدلاً من ١٢ مليون جنيه تم تحصيلها من متكررى العمرة الموسم الماضى.





وتابع الحلو، أنه سيتم مناقشة هذه الدراسة مع أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية تمهيداً لعرضها على وزير المالية.



