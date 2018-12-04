ارتفاع في سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4/12/2018

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بعد استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، مع وجود تباين فى سعر الدولار من بنك إلى أخر.





وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو قرش واحد ليسجل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

