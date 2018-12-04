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المقاصة يفوز على عرب الرمل بخماسية استعدادا لطلائع الجيش

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:58 م
المقاصة يفوز على عرب الرمل بخماسية استعدادا لطلائع الجيش
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محمد الصو
 

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة علي نظيره فريق عرب الرمل أحد فرق القسم الثانى بنتيجة 5 – صفر ، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات المقاصة لمواجهة طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة ال 17 الدوري المقرر اقامتها يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري . 


سجل أهداف المقاصة كلا من مروان حمدي و أحمد محسن وكيفن موهير "هدفين "ومصطفي شبيطه . 


وحرص طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة ، خلال اللقاء علي الدفع باللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ، استعدادا لمباراة الجيش القادمة .


وأشاد طلعت يوسف بالتجربة في ظل ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد ، والحفاظ على حساسية المباريات بعد عودة اللاعبين من الراحة ، وفي ظل توقف الدوري مؤخرا . 


واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يواصل استعداداته بكامل صفوفه طوال الاسبوع الجاري استعدادا لمباراة الجيش .
ويحتل فريق المقاصة المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 26 نقطة ويسعي لمواصلة انتصاراته والمنافسة مع الكبار في المربع الذهبي.

المزيد عن: ودي كورة عرب الرمل رياضة المقاصة
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