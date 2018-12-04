عاجل.. هيلي: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مساء اليوم، إن تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".



