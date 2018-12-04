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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بمحافظات ومدن مصر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:49 م
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بمحافظات ومدن مصر
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يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
القاهرة 15 20 
شبين الكوم 14 19
طنطا 14 19
دمنهور 14 19
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 18 
السلوم 11 18 
سيوة 11 19 
بورسعيد 16 20
دمياط 16 20
الزقازيق 15 19 
الاسماعيلية 12 20
السويس 12 21
العريش 11 22
رفح 12 21
رأس سدر 13 23
نخل 09 21
نويبع 19 22
طابا 14 20
كاترين 05 15
الطور 14 23
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 23
مرسى علم 16 22
الفيوم 13 20
بنى سويف 13 20
المنيا 09 21
أسيوط 09 21 
سوهاج 08 21
قنا 12 22
الأقصر 11 23
أسوان 12 23
أبوسمبل 13 22
الوادى الجديد 11 22 
شلاتين 18 25
ابو رماد 19 25
راس حدربة 19 23
حلايب 20 23
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