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ترامب: لا أستبعد "تمديد" الهدنة التجارية مع الصين

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:37 م
ترامب: لا أستبعد تمديد الهدنة التجارية مع الصين
دونالد ترامب
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وكالات
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية الممتدة على 90 يوماً مع الصين والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت الماضي، في بوينوس آيرس، لوقف النزاع التجاري مع واشنطن.



وكتب الرئيس في تغريدة أن "المفاوضات مع الصين بدأت. وإذا لم تُمدد، ستتوقف بعد 90 يوماً من موعد العشاء الرائع والحار جداً مع الرئيس شي في الأرجنتين" الذي كان في 1 ديسمبر. 
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