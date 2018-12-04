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البيت الأبيض: يدعم "بقوة" العملية الإسرائيلية ضد أنفاق حزب الله

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:27 م
البيت الأبيض: يدعم بقوة العملية الإسرائيلية ضد أنفاق حزب الله
جون بولتون
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وكالات
 
أعرب البيت الأبيض عن دعمه الكامل، الثلاثاء، للعملية الإسرائيلية لتدمير أنفاق لحزب الله تحت الحدود مع لبنان.



وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون: "تدعم الولايات المتحدة بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها"، مضيفاً "ندعو إيران وكل عملائها إلى وقف تعدياتهم واستفزازهم الإقليمي الذي يشكل تهديداً غير مقبول للأمن الإسرائيلي والإقليمي".



وكان الجيش الإسرائيلي اكتشف اليوم الثلاثاء نفقاً بطول 200 متر يمتد من جنوب لبنان ويتوغل نحو 40 متراً داخل الأراضي الإسرائيلية معلناً هدمه في الساعات المقبلة، وفق مصادر عسكرية.



وقال المتحدث العسكري المقدم جوناثان كونريكوس في تصريحات صحفية: "إنه محفور من مبنى مدني لبناني وطوله، طبقاً للمؤشرات الأولية، يساوي مترين بعرض مترين أيضاً ومتوسط عمق بنحو 25 متراً ولمسافة 200 متر تقريباً".



وأضاف العسكري أنه "أول نفق يُكتشف في إطار عملية درع الشمال، والخطوة المقبلة ستتمثل في تجهيز أعمال الهدم والاستمرار نحو الأنفاق الأخرى التي نعرف أنها موجودة".
المزيد عن: دعم حزب الله جون بولتون العملية البيت الأبيض الإسرائيلية أنفاق
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