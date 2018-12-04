عاجل.. انتكاسة جديدة لنجم الأهلي

تعرض رامي رببعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة، خلال التقسيمة التي أجراها محمد يسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، خلال مران اليوم.





ولم يتمكن ربيعة من استكمال التقسيمة، حيث غادر الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



