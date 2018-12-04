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محافظ السويس: الدفع بقوات بحرية وجوية للبحث عن المركب المفقود

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:27 م
محافظ السويس: الدفع بقوات بحرية وجوية للبحث عن المركب المفقود
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أبوبكر عبد المعز
 
أجرى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، عدة اتصالات؛ لمتابعة الموقف بخصوص مركب الصيد المفقود واتصل محافظ السويس بوزارة الدفاع، وتم الدفع بقوات بحرية وجوية (مركز الإنقاذ بالقوات المسلحة). 
وكذلك تم الاتصال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل (بلاعيم) للدفع بمركب الأبحاث مدعمة بأطقم غواصين وفرق بحث عن المركب المفقود.

وتم التوصل لإحداثيات المنطقة المتوقع وجود المركب المفقود بها.

المزيد عن: وزارة الدفاع مصر مركب مفقود قوات بحرية وجوية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس
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