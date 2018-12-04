محمد آل جابر: الحوثيون سيسلمون الحديدة رغم أنف إيران

قال سفير الرياض في اليمن ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إن الحوثيين سيسلمون ميناء الحديدة مُرغمين، ليعود اليمن عربياً، لا مكان فيه لإيران وميليشياتها.







وفي تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، قال السفير آل جابر: "هُزمت إيران وميليشيات الحوثي، في السيطرة على اليمن، وباب المندب، وستسلم ميناء الحديدة مرغمة، لينتهي التواجد الإيراني الميليشياوي على البحر الأحمر، ليعود اليمن دولة عربية خالصة تحكم أراضيه وحدوده وتحقق أمنه واستقراره، وبمستقبل تنموي كبير لا وجود لإيران ولا ميليشيات كحزب الله فيه".