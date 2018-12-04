"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

قال "أحمد عبدالعال"، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة هذا الأسبوع، وخاصة أننا في نهاية موسم الخريف.





وأشار عبد العال إلى حدث سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا، كما تزداد بدءا من اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.





وأضاف "رئيس الهيئة" تنشط الرياح يوم الأربعاء المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، ومع نهاية يوم الأربعاء تصل أمطار خفيفة إلى القاهرة، حتى شمال الصعيد أيضا.





وأشار أحمد عبدالعال إلى وجود شبورة مائية كثيفة قريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وتقل يوم الأربعاء نتيجة لنشاط الرياح، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة.



