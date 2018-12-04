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عاجل.. أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:45 م
عاجل.. أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني على التوالي
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اصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني علي التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة جنيهين، في ظل استمرار صعودها بشكل عالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 617 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 529 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 705 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4936 جنيهًا.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
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