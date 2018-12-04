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عاجل.. صافيناز تثير أزمة في جامعة عين شمس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:41 م
عاجل.. صافيناز تثير أزمة في جامعة عين شمس
صافيناز
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الفجر الفني
 
بعدما انتشر العديد من الأخبار التي أشارت إلى أن الراقصة الأرمنية صافيناز​ سيتم استضافتها في فعاليات ندوة تقيمها جامعة عين الشمس، قامت إدارة الجامعة بنشر بيان توضيحي لتتجنب الهجوم الّذي تعرضت له من قبل الأهالي والمتابعين.

واشارت إدارة الجامعة إلى أن الخبر الذي تم تداوله بكثرة بين الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولفتت إلى أنه كان على المواقع التي نشرت الخبر، ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر بل والحصول على الأخبار من مصادرها المعتمدة رسميًا أي من الجامعة.
المزيد عن: صافيناز في جامعة عين شمس صافيناز جامعة عين شمس الراقصة صافيناز
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