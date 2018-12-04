عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم فلسطيني جديد لمدة 5 مواسم (صورة)

نجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لمدة خمسة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.





ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء، على أن يتواصل مسئولو الأهلي مع ناديه غرة الفلسطيني لإنهاء كافة إجراءات الصفقة.





ويعد حمدان من مواليد ٢٠٠٠ حيث سيتم قيد اللاعب في صفوف الناشئين، كما أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.







