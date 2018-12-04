تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواجهة المصري

قام جورتز مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل حصة تدريبية خاصة لحراس الفريق على هامش المران المقام حاليا بالنادي.





حيث أحضر المدرب صددات تم تدريب الحراس من خلالها على سرعة رد الفعل كذلك بعض الأمور الفنية المعينة.





ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غدا الخميس في الدوري العام.