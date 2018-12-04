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طريقة تحضير متبل الباذنجان بالزبادي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:13 م
طريقة تحضير متبل الباذنجان بالزبادي
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المقادير
- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم) 
- لبن زبادي : 170 غم 
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم) 
- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم فرماً ناعماً) 
- الثوم : فصّان (مفروم ناعم) 
- الجوز : نصف ملعقة كبيرة (مفروم بواسطة السكين) 
- عصير الليمون : 1 حبة (أو بحسب الحاجة) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- الفليفلة الحمراء : نصف حبة 
- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : حسب الرغبة (للتزيين) 
طريقة التحضير
1. اشوي الباذنجان والبصل والفليفلة الحمراء على نار هادئة أو في صينية داخل الفرن.

2. عندما تنضج الخضار، قشّري الباذنجان وافرميه بالسكين.

3. افرمي الفليفلة والبصل فرماً ناعماً.

4. في وعاء، ضعي البقدونس والثوم والملح والجوز.

5. اسكبي اللبن الزبادي وعصير الليمون الحامض والطحينة واخلطي.

6. أضيفي الباذنجان والفليفلة والبصل واخلطي بخفة.

7. اسكبي المزيج في طبق التقديم ثم زيّني بالبقدونس وحبات الرمان وزيت الزيتون.
المزيد عن: متبل الباذنجان طريقة الزبادي التحضير الباذنجان
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