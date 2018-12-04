على طريقة النجمات.. أفكار لتنسيق المعاطف الشتوية (صور)

شاهدنا عددًا من النجمات العربيات اللاتي اعتمدن المعاطف في الشتاء بمختلف الأساليب، يمكنكِ أن تستوحي منها بدوركِ لمختف اطلالاتك هذا الموسم، وإليكِ بعض الأفكار.





نسرين طافش أنيقة في المعطف الشتوي الطويل:

اختارت نسرين طافش مؤخرًا اطلالة مميزة وأنيقة في المعطف الأسود الطويل، الذي ارتدته بطريقة عصرية من خلال وضعه على كتفيها، وقد نسقت من تحته فستان ميدي باللون الرمادي، وحذاء كاحل من القماش المطاطي، وقد بدا اللوك بشكل عام أنيقًا وشبابيًّا.





كارلا حداد في اطلالة مميزة في المعطف الكارو:

نقشة الكارو إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا كارلا حداد مؤخرًا، وقد اختارتها على معطف طويل وأنيق بألوان خريفية هادئة، وقد نسقت معه فستانًا من النفشة نفسها، وأكملت الاطلالة بحذاء معدني باللون الفضي وشنطة يد من الجلد الأسود.





بثينة الرئيسي عصرية في المعطف الرمادي الطويل:

نسقت بثينة الرئيسي اطلالة عصرية مؤخرًا في نقشة الكارو أيضًا، حيث اختارتها على بدلة رسمية، وقد نسقت معها معطفًا شتويًّا طويلًا باللون الرمادي، وشنطة يد أنيقة من “ديور” Dior، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون الأسود.





مايا دياب في لوك شبابي في المعطف البيج: