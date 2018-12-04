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زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:15 م
زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات
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كريم المنجي
 

ظهرت زحامات مرورية بشارع الثورة، بسبب أعمال تطوير اتجاه طريق السويس، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد في ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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