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مدير المرور يتفقد الخدمات المعينة على الطرق الرابطة بين المحافظات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:09 م
مدير المرور يتفقد الخدمات المعينة على الطرق الرابطة بين المحافظات
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كريم المنجي
 

تفقد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين وطلاب المدارس والجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

 

ووجه، بتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

 

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون في رصد المخالفات، والعمل على فك أي ازدحام مروري في حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

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