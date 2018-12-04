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المصادقة على ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
المصادقة على ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
صادق أعضاء مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، على الباب 21 لميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بوزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك بموافقة 125 نائبا واعتراض 18 واحتفاظ اثنين.

وبلغت ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة 645.164 مليون دينار وهو ما يمثل 1 فاصل 58 بالمائة من مجموعة ميزانية الدولة.

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