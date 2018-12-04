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الجيش الإيراني: لن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
الجيش الإيراني: لن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية
الجيش الإيراني
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وكالات
 

قال متحدث عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده ستستمر حفاظا على أمنها.

 

ونقلت  وكالة "إيرنا" الإيرانية عن اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، القول إن "طهران لن تستأذن من أحد لتمارس حقوقها"، وذلك بعد انتقادات أمريكية وصفت الاختبارات الصاروخية الإيرانية بأنها تخالف القانون الدولي.

 

وتابع المتحدث "لا نرى داعيا لنوضح لأحد قدراتنا الدفاعية، ولن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية".

 

وأضاف "الولايات المتحدة تستخدم الصواريخ للهجوم على باقي الدول واحتلالها وتأمين مصالحها لكن الجمهورية الإسلامية لا تسعى وراء هذه الأهداف في برنامجها الصاروخي".

 

المزيد عن: ايران الخليج الجيش الإيراني الاختبارات الصاروخية
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