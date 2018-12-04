حكايات اليوم.. محاكمة متهمي حادث المنشية..ورحيل عمر الخيام

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ محاكمة متهمي حادث المنشية.

الحملة الصليبية تحتل مدينة صيدا

في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر من عام 1110م، احتلت الحملة الصليبية الأولى مدينة صيدا، وهي حملة عسكرية شنها الصليبيون تلبية للدعوة التي أطلقها البابا أوربان الثاني سنة 1095م في كليرمونت جنوب فرنسا من أجل تخليص القدس وعموم الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين وإرجاعها للسيطرة المسيحية.

محاكمة متهمي حادث المنشية

وفي مثل هذا اليوم 4 ديسمبر من عام 1954م، حكمت محكمة الثورة بمصر على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.

وكانت حادثة المنشية، وقعت في 26 أكتوبر 1954م، بإطلاق النار على رئيس مجلس الوزراء آنذاك جمال عبد الناصر، أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر.

محمد الناصر رئيسًا لمجلس النواب التونسي

وفي 2014م، انتخب مجلس النواب التونسي محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.

وكان السياسي محمد الناصر، شغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.

عمر الخيام

رحل العالم والفيلسوف عمر الخيام، في مثل هذا اليوم من عام 1123م، وهو من أصول عربية، وُلِدَ في مدينة نيسابور، خراسان، إيران ما بين 1038 و1048 م، وتخصَّص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

وهو أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط وهو صاحب الرباعيات المشهورة.

ألفريد مرقس

أما الكاتب المصري ألفريد مرقس فرج، من رواد كتاب المسرحيات، ولد في قرية كفر الصيادين، مركز الزقازيق عاصمة الشرقية عام 1929 م، ولكن نشأته الحقيقية كطفل كانت في الإسكندرية، والتي ظل بها حتى نهاية دراسته في جامعاتها، حيث تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1949، وعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بعد تخرجه حوالي ست سنوات.

كان لارتباطه بإحدى الحركات اليسارية سببا في اعتقاله لأكثر من 5 سنوات، وبعد خروجه حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة، إضافة إلى قيامه بتقديم بعض من أعماله مثل: "حلاق بغداد"و"سليمان الحلبي" التي كانت بمثابة صيحة غضب ضد المحتّل.

علاقة ألفريد بالمسرح بدأت أثناء دراسته المدرسية من خلال التمثيل، ولأنه درس الإنجليزية فلقد كانت مفتاحه لتعاطى الأدب والمسرح الإنجليزى لأقطابه من الكتاب بدءًا بشكسبير وبرناردشو وأوسكار وايلد، ثم اقترب من عالم توفيق الحكيم.

تقلد بعض الوظائف التي من أهمها: مستشار برامج الفرق المسرحية بالثقافة الجماهيرية، ومن ثم مستشار أدبي للهيئة العامة للمسرح والموسيقى، ثم مدير للمسرح الكوميدي.

نال جائزة " سلطان العويس " سنة 1992 عمل بالجزائر من عام 1973 وحتى 1979 مستشارًا لإدارة الثقافة بمدينة وهران ولإدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم العالي.

سافر "ألفريد"، إلى لندن وهناك عمل محررًا ثقافيًا بالصحف العربية فيها، إلى أن توفى عام 2005م عن ستة وسبعين عامًا.