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عاجل.. نجم الأهلي على أعتاب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:20 ص
عاجل.. نجم الأهلي على أعتاب الدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 
تلقى علي معلول لاعب الأهلي ومنتخب تونس عرضا من نادي كارديف سيتي الإنجليزي للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ورحب الأهلي برحيل علي معلول في الميركاتو الشتوي، بشرط وجود عرض قوى ومُغرٍ من الناحية المادية يفيد النادى فى ضم الصفقات الجديدة.

كما تلقى علي معلول عرضا من الدورى الفرنسى بالإضافة إلى عرض من أحد الدوريات العربية، ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي مصير اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة.

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