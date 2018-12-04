غدا.."حكاية العمر كله"فيلم تسجيلى عن حياة "فريد الأطرش" بساقية الصاوي

وتعقد عقب انتهاء عرض الفيلم، حلقة نقاشية لمدة نصف ساعة حول أهم ما جاء من أحداث بالفيلم إلى جانب إلقاء الضوء على أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش.



"حكاية العمر" رؤية وإخراج الفنان عادل السيد، ومدته 57 دقيقة، وهو يروى أحداثا هامة بصوت الفنان فريد الأطرش، ويحتوى على مجموعة من المشاهد تعرض لأول مرة عن حياة الموسيقار فريد الاطرش منذ ميلاده فى عام 1917 حي رحيله في 26 ديسمبر 1974.

